В Арске суд закрыл кафе «Донер Хаус» из-за кишечной палочки

Суд приостановил работу кафе «Донер Хаус» в Арске на улице Сызгановых. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Во время проверки санитарные врачи выяснили, что в заведении нарушен режим мытья кухонной и столовой посуды, отсутствуют дезинфицирующие средства и не проводится обработка от грызунов и насекомых. Также не созданы условия для соблюдения личной гигиены работников, отсутствуют шкафы для хранения уличной и специальной одежды.

Кроме того, в отобранных пробах роллов обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Забраковано 14 партий кулинарных заготовок общим весом 22 килограмма, а на юридическое лицо составили протоколы об административных правонарушениях. Суд принял решение запретить деятельность кафе на 30 суток.