news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 5 мая 2026 14:55

В Арске суд закрыл кафе «Донер Хаус» из-за кишечной палочки

Читайте нас в
Телеграм

Суд приостановил работу кафе «Донер Хаус» в Арске на улице Сызгановых. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Во время проверки санитарные врачи выяснили, что в заведении нарушен режим мытья кухонной и столовой посуды, отсутствуют дезинфицирующие средства и не проводится обработка от грызунов и насекомых. Также не созданы условия для соблюдения личной гигиены работников, отсутствуют шкафы для хранения уличной и специальной одежды.

Кроме того, в отобранных пробах роллов обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Забраковано 14 партий кулинарных заготовок общим весом 22 килограмма, а на юридическое лицо составили протоколы об административных правонарушениях. Суд принял решение запретить деятельность кафе на 30 суток.

#Проверка Роспотребнадзор #общепит
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Казани звучит сирена воздушной тревоги

5 мая 2026

В Татарстане объявили режим ракетной опасности

5 мая 2026
Новости партнеров