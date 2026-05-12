В Арске состоится республиканский турнир по корэш памяти Фатиха Сибагатуллина

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Арске 21 и 22 мая пройдет республиканский турнир по борьбе корэш среди подростков, посвященный памяти общественного деятеля, политика, бывшего депутата Государственной Думы России Фатиха Сибагатуллина.

Ожидается, что в состязаниях примут участие юноши, родившиеся в 2010–2012, 2013-2014 годах и позже.

На соревнованиях борцы 2010–2012 годов рождения будут выступать в весовых категориях 38, 43, 46, 55, 60, 70 и 80 килограммов, а борцы 2013-2014 годов рождения – в весовых категориях 36, 40 и 50 килограммов.

Опытный тренер по борьбе Фанис Зарипов назначен главным судьей соревнований.

Зульфия Шавалиева