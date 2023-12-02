В Арске подросток пострадал на пожаре, случившемся из-за забытого на зарядке смартфона

В Арске в доме на Мостовой минувшей ночью случился пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

40-летряя хозяйка квартиры оставила заряжаться смартфон, подключив его к удлинителю, и отправилась спать.

Когда она проснулась, то увидела на это месте сильный дым. Испугавшись, она побежала в зал будить своего шестнадцатилетнего сына.

Пытаясь потушить пожар, юноша получил ожоги плеч и спины от расплавившейся плитки из пенопласта, которой был обшит потолок. После того, как мать и сын поняли, что им не справиться с пожаром, они покинули квартиру.