В Арске по программе соципотеки возвели 48-квартирный дом

Фото: пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ

В Арске по программе социальной ипотеки построили 48-квартирный жилой дом. Его возвели по адресу: ул. Баки Урманче, 36. Первый заместитель начальника Инспекции госстройнадзора Татарстана Ильфарт Сафиуллин анонсировал проверку здания, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации застройщика – Государственного жилищного фонда при Раисе РТ, техническая готовность дома составляет 99,6%. На объекте производится поклейка обоев, покраска стен в местах общего пользования и монтаж натяжных потолков.

Техническим заказчиком выступает ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан». Подрядчик – ООО «Армада», проектировщик – ООО «Мастерская архитектора Дмитриева Н.М.».

Строительство дома позволит улучшить жилищные условия 48 семей, проживающих в Арском районе РТ, и выполнить одну из главных задач национального проекта «Инфраструктура для жизни» – обеспечить граждан доступным и комфортным жильем.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.