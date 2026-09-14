news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 14 сентября 2026 11:26

В Арске планируют построить новый жилой комплекс из четырех домов

Читайте нас в

Проект строительства многоквартирного дома в составе нового жилого комплекса в Арске получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Сведения об этом появились в Едином государственном реестре заключений.

Жилой комплекс планируется построить по адресу: Сибирский тракт, 12В. Согласно данным реестра, в его состав войдут четыре жилых дома – позиции 1, 2, 3 и 4.

Положительное заключение выдано на проектную документацию и результаты инженерных изысканий жилого дома поз. 1. Функциональное назначение объекта – многоквартирный жилой дом высотой от трех до пяти этажей.

Застройщиком выступает зарегистрированное в Арске ООО «Комсервис».

#жилой комплекс #жилищное строительство
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Люди спустились в укрытия, это их спасло»: что известно об атаке на Нижнекамск

«Люди спустились в укрытия, это их спасло»: что известно об атаке на Нижнекамск

13 сентября 2026

В Нижнекамске при атаке БПЛА погибли две молодые девушки

14 сентября 2026
Новости партнеров