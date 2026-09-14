В Арске планируют построить новый жилой комплекс из четырех домов

Проект строительства многоквартирного дома в составе нового жилого комплекса в Арске получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Сведения об этом появились в Едином государственном реестре заключений.

Жилой комплекс планируется построить по адресу: Сибирский тракт, 12В. Согласно данным реестра, в его состав войдут четыре жилых дома – позиции 1, 2, 3 и 4.

Положительное заключение выдано на проектную документацию и результаты инженерных изысканий жилого дома поз. 1. Функциональное назначение объекта – многоквартирный жилой дом высотой от трех до пяти этажей.

Застройщиком выступает зарегистрированное в Арске ООО «Комсервис».