В Арске открыли памятник участникам специальной военной операции

Фото предоставлено Гульнур Миннебаевой.

В Парке Победы города Арска состоялось торжественное открытие нового памятника, посвященного участникам специальной военной операции, отдавшим жизнь за Родину.

Памятное мероприятие началось с внесения на площадь флагов Российской Федерации и Республики Татарстан. В мероприятии приняли участие глава района Ильшат Нуриев, военный комиссар Арского и Атнинского районов Азат Вахитов, руководитель общественной организации «Боевое братство» Сергей Багаутдинов.

Фото предоставлено Гульнур Миннебаевой.

«Многие наши земляки сегодня находятся на фронте. Я выражаю соболезнование семьям и близким ребят, погибших в специальной военной операции. Они герои. Пусть этот памятник с именами героев станет символом мужества и воинской доблести, способствует развитию патриотизма у подрастающего поколения. Пусть эти потери будут последними, пусть наши ребята вернутся домой живыми и здоровыми», — обратился к близким бойцов Нуриев.

Фото предоставлено Гульнур Миннебаевой.

Родным и близким погибших при исполнении воинского долга рядовых Алишера Ашимханова, Равиля Гиззатуллина, Тимура Муртазина, ефрейтора Рашита Нагуманова, старшего сержанта Игоря Спиридонова вручили ордена Мужества, родителям рядового Айрата Валиуллина — медаль «За отвагу» второй степени.

«2022 год разделил отечественную историю на до и после. Наша страна стала свидетелем войны, а мы — ее участниками. Выражаю соболезнования родителям, супругам, детям, потерявшим своих близких. Бойцам на фронте желаю силы, мужества. Памятник, который мы сегодня открываем, — это не просто железо, это символ мужества, стойкости и единства защитников Отечества», — сказал Вахитов.

Фото предоставлено Гульнур Миннебаевой.

К памятнику бойцам, погибшим при выполнении воинского долга в специальной военной операции, возложили цветы, минутой молчания почтили память героев.