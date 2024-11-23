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В Арске не смогли спасти мужчину после пожара из-за загоревшейся розетки
В Арске не смогли спасти мужчину после пожара из-за загоревшейся розетки в квартире.
Возгорание произошло на улице Горькова, 19.
Пожарные нашли в горящей квартире на первом этаже дома мужчину без сознания, с помощью маски спасаемого вынесли и передали его врачам.
В квартире загорелась розетка и шкаф. Пожар полностью потушили.
После реанимационных мероприятий 64-летний мужчина скончался.
Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, предварительная причина пожара – нарушение эксплуатации электрооборудования.
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