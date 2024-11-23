Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Арске не смогли спасти мужчину после пожара из-за загоревшейся розетки в квартире.

Возгорание произошло на улице Горькова, 19.

Пожарные нашли в горящей квартире на первом этаже дома мужчину без сознания, с помощью маски спасаемого вынесли и передали его врачам.

В квартире загорелась розетка и шкаф. Пожар полностью потушили.

После реанимационных мероприятий 64-летний мужчина скончался.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, предварительная причина пожара – нарушение эксплуатации электрооборудования.