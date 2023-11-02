Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Армении задержали террористов, готовивших захват госучреждений
Служба национальной безопасности Армении задержала членов террористической группировки, планировавших захват государственных зданий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр службы.
«Установлено, что А.М., С.М., Э.Т., В.О., К.С. готовились в течение 2023 года совершить взрыв и иное общественно- опасное деяние, а также занять и удержать здания государственного значения Армении и другие здания, целью которых было воспрепятствовать деятельности органов государственной власти», – отмечается в сообщении.
По информации пресс-центра, всего задержаны пять человек. При обысках у них нашли огнестрельное оружие, боеприпасы, сигнальные устройства и ракеты. Помимо этого, силовики обнаружили беспилотники, способные нести газовые баллоны, бронежилет, военную одежду, оптический прицел, наручники и телекоммуникационные устройства. Кроме того, у подозреваемых изъяли компьютеры, телефоны, электронные накопители, сим-карты армянских и российских мобильных операторов, а также записи о планируемых терактах.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников