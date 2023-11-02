В Армении задержали террористов, готовивших захват госучреждений

Служба национальной безопасности Армении задержала членов террористической группировки, планировавших захват государственных зданий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр службы.

«Установлено, что А.М., С.М., Э.Т., В.О., К.С. готовились в течение 2023 года совершить взрыв и иное общественно- опасное деяние, а также занять и удержать здания государственного значения Армении и другие здания, целью которых было воспрепятствовать деятельности органов государственной власти», – отмечается в сообщении.

По информации пресс-центра, всего задержаны пять человек. При обысках у них нашли огнестрельное оружие, боеприпасы, сигнальные устройства и ракеты. Помимо этого, силовики обнаружили беспилотники, способные нести газовые баллоны, бронежилет, военную одежду, оптический прицел, наручники и телекоммуникационные устройства. Кроме того, у подозреваемых изъяли компьютеры, телефоны, электронные накопители, сим-карты армянских и российских мобильных операторов, а также записи о планируемых терактах.