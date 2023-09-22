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В Армении задержали одного из лидеров оппозиции Андраника Теваняна
Полиция Армении утром задержала одного из лидеров оппозиции Андраника Теваняна, после того как политик с единомышленниками перекрыл улицу в центре Еревана, сообщает ТАСС.
Как указано в сообщении, здание кабмина оцеплено плотным кордоном полиции, там ожидается заседание правительства под председательством премьер-министра Никола Пашиняна.
В свою очередь оппозиция намерена заблокировать здание и не допустить провести заседание кабмина.
Напомним, в столице Армении проходят массовые митинги после начала операции азербайджанских военных в Нагорном Карабахе. Люди выкрикивают антиправительственные лозунги и обвиняют власти республики и Премьер-министра Никола Пашиняна в том, что они довели ситуацию в Нагорном Карабахе до эскалации.
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