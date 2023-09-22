В Армении задержали одного из лидеров оппозиции Андраника Теваняна

Полиция Армении утром задержала одного из лидеров оппозиции Андраника Теваняна, после того как политик с единомышленниками перекрыл улицу в центре Еревана, сообщает ТАСС.

Как указано в сообщении, здание кабмина оцеплено плотным кордоном полиции, там ожидается заседание правительства под председательством премьер-министра Никола Пашиняна.

В свою очередь оппозиция намерена заблокировать здание и не допустить провести заседание кабмина.

Напомним, в столице Армении проходят массовые митинги после начала операции азербайджанских военных в Нагорном Карабахе. Люди выкрикивают антиправительственные лозунги и обвиняют власти республики и Премьер-министра Никола Пашиняна в том, что они довели ситуацию в Нагорном Карабахе до эскалации.