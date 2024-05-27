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В Армении полиция задержала 196 протестующих, требующих отставки Пашиняна
Полиция Армении по состоянию на 09:10 мск задержала 196 протестующих, которые перекрывали улицы и магистрали по всей стране. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе МВД.
В Армении проходят акции гражданского неповиновения с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Из распространенных в местных телеграм-каналов видеоматериалов становится ясно, что активисты перекрыли межгосударственную трассу в Иран на участке города Аштарака, есть заблокированные улицы в Ереване.
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