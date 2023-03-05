В Армении и Азербайджане рассказали о жертвах перестрелки в Карабахе

В Нагорном Карабахе сегодня произошла перестрелка, в результате которой есть убитые и раненые как с армянской, так и с азербайджанской стороны.

«Утром 5 марта подразделения азербайджанской армии попытались остановить для досмотра армянский автомобиль, осуществлявший незаконные поставки военных грузов. С противоположной стороны был открыт огонь, в результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон», — утверждают в Министерстве обороны Азербайджана.

По информации азербайджанской стороны, конфликт произошел на грунтовой дороге Ханкенди (Степанакерт, столица Нагорного Карабаха — прим. Т-и) — Халфали — Туршсу.

В свою очередь Министерство внутренних дел непризнанной Республики Арцах (Нагорного Карабаха — прим. Т-и) заявляет, что азербайджанская диверсионная группа обстреляла дежурную машину паспортно-визового отдела полиции. Трое полицейских погибли, еще один был ранен.

В Карабахе при этом назвали не соответствующей действительности информацию о перевозке оружия и сообщили, что сотрудники полиции просто ехали из Степанакерта к месту службы.



«Азербайджанская диверсионная группа была в засаде в лесном массиве, расположенном у дороги, и оттуда атаковала автомобиль. <…> в результате самообороны и ответных действий <…> азербайджанская сторона также имеет погибших и раненных и была отброшена на исходные позиции», — уточняет карабахская сторона.

Стоит отметить, что Азербайджан счел инцидент провокацией и возложил ответственность за него на военно-политическое руководство Армении, а также напомнил «командованию российского миротворческого контингента, что осуществление перевозок военного и иного назначения по другим маршрутам (за исключением Лачинского коридора — прим. Т-и) категорически недопустимо». По азербайджанским данным, в Туршсу временно находятся российские миротворцы.