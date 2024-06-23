В Арканзасе четыре человека погибли при стрельбе в продуктовом магазине

В американском штате Арканзас скончался еще один пострадавший в результате стрельбы, произошедшей 21 июня. Этот инцидент увеличил число жертв нападения на продуктовый магазин в городе Фордайс до четырех человек. Все тела погибших уже идентифицированы, сообщает ТАСС.

В ходе трагического происшествия ранения получили 14 человек, среди которых оказались как гражданские лица, так и сотрудники правоохранительных органов. Четверо пострадавших были доставлены в больницу, причем состояние одной из жертв оценивается как критическое.

Подозреваемым в совершении этого преступления является 44-летний Трэвис Поузи из города Нью-Эдинбург. Нападавший также получил ранения и был госпитализирован, после чего его заключили под стражу. Ожидается, что вскоре ему будут предъявлены обвинения по четырем пунктам. За совершенное преступление Поузи может грозить высшая мера наказания – смертная казнь.