В Аргентине одобрили «Спутник Лайт» как самостоятельную вакцину и для ревакцинации

«Спутник Лайт» одобрен в качестве самостоятельной вакцины и как препарат для ревакцинации в Аргентине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Эффективность однокомпонентной вакцины „Спутник Лайт“ против дельта-варианта в качестве бустирующей инъекции для других вакцин будет близкой к показателям эффективности против дельта-варианта вакцины „Спутник V“ — более 83% против инфекции и более 94% против госпитализации», — отметили в РФПИ.

Уточняется, что «Спутник Лайт» можно использовать для ревакцинации после препаратов компаний AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino. «Данные продемонстрировали высокий профиль безопасности применения „Спутника Лайт“ в комбинации со всеми другими вакцинами», — отметили в российском фонде.

В Аргентине для вакцинации используют шесть вакцин. Это «Спутник V», Covishield (от AstraZeneca), китайские Sinopharm и Cansino, а также Moderna и Pfizer.