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В Аргентине прошла инаугурация Президента Хавьера Милея
Хавьер Милей вступил в должность Президента Аргентины. Он принес присягу перед парламентариями, передает РИА Новости.
«Да, клянусь», — произнес Милей на церемонии, став таким образом новым главой государства на 4 года.
Он также заявил, что в истории Аргентины начинается новая эра – мира, развития, свободы и прогресса. Милей также раскритиковал действия прежнего Правительства в сфере экономики и финансов, подчеркнув, что ни одно правительство не получало худшего наследия.
В эфире радиостанции Continental он заявил, что его страна привержена к союзу с Соединенными Штатами, Израилем и Западом.
Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин направил телеграмму Милею, в котором выразил надежду на продолжение сотрудничества и конструктивного диалога между Москвой и Буэнос-Айресом.
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