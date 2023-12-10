В Аргентине прошла инаугурация Президента Хавьера Милея

Хавьер Милей вступил в должность Президента Аргентины. Он принес присягу перед парламентариями, передает РИА Новости.

«Да, клянусь», — произнес Милей на церемонии, став таким образом новым главой государства на 4 года.

Он также заявил, что в истории Аргентины начинается новая эра – мира, развития, свободы и прогресса. Милей также раскритиковал действия прежнего Правительства в сфере экономики и финансов, подчеркнув, что ни одно правительство не получало худшего наследия.

В эфире радиостанции Continental он заявил, что его страна привержена к союзу с Соединенными Штатами, Израилем и Западом.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин направил телеграмму Милею, в котором выразил надежду на продолжение сотрудничества и конструктивного диалога между Москвой и Буэнос-Айресом.