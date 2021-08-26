В Аргентине оценили эффективность «Спутника V» через полгода после прививки

Способность вырабатываемых после вакцинации российским препаратом «Спутник V» антител нейтрализовывать коронавирус Covid-19 со временем только увеличивается. К такому выводу пришли аргентинские исследователи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство науки, технологий и инноваций этой южноамериканской страны.

Ученые изучили число антител и их способность нейтрализовать коронавирус и его варианты на 1800 образцах крови пациентов — как переболевших, так и не переболевших Covid-19. Образцы брались через 21, 42, 120 и 180 дней после вакцинации.

«<…> сейчас впервые аргентинское исследование показывает увеличение их (антител — прим. Т-и) нейтрализующей силы против коронавируса в зависимости от времени получения вакцины», — подчеркнули в министерстве. По данным ведомства, эффективность антител растет даже через шесть месяцев после получения прививки.

Кроме того, специалисты проанализировали эффективность вакцины против различных вариантов SARS-CoV-2, встречающихся в Аргентине. В частности, вырабатываемые после прививки антитела со временем начинают лучше защищать от различных штаммов патогена, особенно от вариантов «бета» и «гамма».

Ранее Аргентина раскрыла данные о побочных эффектах вакцинации «Спутником V», о чем сообщало ИА «Татар-информ».