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В арабском районе Тель-Авива произошла стрельба, есть погибшие
В Израиле сообщили о стрельбе в арабском районе Тель-Авива. Несколько человек пострадали, есть подозрение, что это теракт, сообщает ТАСС.
По данным издания Reuters, несколько вооруженных мужчин вышли на станции легкорельсового транспорта и открыли огонь. По сообщениям израильских СМИ, по меньшей мере четыре человека получили серьезные ранения.
Кроме того, по всему Израилю объявлена воздушная тревога, сообщили в армии.
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