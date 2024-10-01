news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 1 октября 2024 19:39

В арабском районе Тель-Авива произошла стрельба, есть погибшие

Скопировать ссылку

В Израиле сообщили о стрельбе в арабском районе Тель-Авива. Несколько человек пострадали, есть подозрение, что это теракт, сообщает ТАСС.

По данным издания Reuters, несколько вооруженных мужчин вышли на станции легкорельсового транспорта и открыли огонь. По сообщениям израильских СМИ, по меньшей мере четыре человека получили серьезные ранения.

Кроме того, по всему Израилю объявлена воздушная тревога, сообщили в армии.

#Израиль
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100