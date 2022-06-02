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Здоровье
2 июня 2022  14:21

Власти ОАЭ отчитались о 100%-й вакцинации населения от коронавируса

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Все жители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) привились от коронавируса. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство новостей WAM.

«Достигнута желаемая цель национальной кампании по вакцинации от COVID-19, объявляется о завершении вакцинации 100% населения и иммунизации целевых групп в стране», – приводит издание слова Минздрава ОАЭ.

Отмечается, что министерство здравоохранения и общественного развития государства провело большую работу над предоставлением вакцины от коронавируса всем жителям.

 

 

#массовая вакцинация #коронавирус #ОАЭ
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