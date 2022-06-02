Власти ОАЭ отчитались о 100%-й вакцинации населения от коронавируса
Все жители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) привились от коронавируса. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство новостей WAM.
«Достигнута желаемая цель национальной кампании по вакцинации от COVID-19, объявляется о завершении вакцинации 100% населения и иммунизации целевых групп в стране», – приводит издание слова Минздрава ОАЭ.
Отмечается, что министерство здравоохранения и общественного развития государства провело большую работу над предоставлением вакцины от коронавируса всем жителям.