В аптеках Татарстана спрос вырос вдвое, на складах при этом лекарств на 2 млрд рублей

В аптеках Татарстана наблюдают ажиотажный спрос, который не подкреплен реальным дефицитом лекарств и медикаментов. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения республики Фарида Яркаева.

«Мы наблюдаем ажиотажный спрос за последние 10 дней объемы реализации в отдельных аптечных учреждениях превысили более чем в два раза ежедневный обычный спрос», – отметила спикер.

Фарида Яркаева подчеркнула, что в республике на государственном аптечном складе имеется запас лекарственных препаратов на сумму более двух миллиардов рублей.

«Из заключенных 2,5 тыс. государственных контрактов на сумму 6,6 млрд рублей, поставлены уже более половины. В настоящее время поставка лекарственных препаратов продолжается», – подчеркнула спикер.