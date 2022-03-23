В апреле Татарстан примет эстафету патриотического марафона «Подвиг в тылу»

В Татарстане и Чувашии с 29 марта по 4 мая пройдет межрегиональный патриотический марафон «Подвиг в тылу». Мероприятие посвящено трудовому подвигу строителей Казанского обвода и Сурского оборонительного рубежа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«В феврале мы отмечали 80-летие завершения строительства Казанского обвода. Это событие играло важную роль в период старта Великой Отечественной войны, когда риски были высокие и трудно было предсказать, как будут проходить военные действия, как будет перемещаться фронт. Чтобы защитить тыл от продвижения вражеских войск, обеспечить защиту тыловой базы, где производилось военное оборудование, куда было эвакуировано большое количество людей с западной части Советского Союза, было принято решение строить оборонительный рубеж», - сказала она.

Марафон «Подвиг в тылу» проводится по инициативе Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики и Министерства культуры РТ для увековечения памяти о трудовом героизме строителей Казанского обвода и Сурского оборонительного рубежа. В ходе патриотической акции запланированы торжественные мероприятия.

Сначала они пройдут на территории Чувашии: 29 марта в Ядринском районе, 5 апреля — в Цивильском районе, 19 апреля — в Козловском. В апреле мероприятия продолжатся на территории Татарстана: 21 апреля — в Кайбицком районе, 22 апреля — в Тетюшском районе, 23 апреля — в Буинском районе и 24 апреля — в Апастовском районе. Вниманию зрителей будут представлены выставочные проекты и концертные программы с участием творческих коллективов Чувашии и Татарстана.

Марафон продолжит научно-практическая конференция, которая состоится 4 мая в Казанском (Приволжском) федеральном университете. Завершит акцию праздничный концерт: 4 мая на сцене Татарской государственной филармонии им. Тукая выступят лучшие творческие коллективы и артисты Татарстана и Чувашии.