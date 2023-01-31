В апреле социальные пенсии татарстанцев будут проиндексированы на 3,3%

С начала 2023 года Социальный фонд России провел индексацию страховых пенсий на 4,8%. С 1 апреля запланировано проведение индексации социальных пенсий на 3,3%. Об этом сообщил сегодня управляющий Социальным фондом России по Татарстану Эдуард Вафин на первой коллегии в Казани.

«Ключевая задача фонда – обеспечение пенсионных прав граждан. Отделением по Республике Татарстан бесперебойно осуществлялась выплата пенсий 1,1 млн татарстанцев. За прошедший год было назначено 48 тыс. пенсий. По результатам анализа новых назначений среди регионов Приволжского федерального округа республика имеет самое высокое значение по средним размерам назначенных пенсий», — проинформировал он.

Вафин отметил, что с января 2022 года страховые пенсии 840 тыс. неработающих пенсионеров были проиндексированы на 8,6% — выше индекса роста цен за 2021 год. В апреле проведена индексация социальных пенсий на 8,6%. С июня все пенсии были дополнительно проиндексированы на 10%.

В августе была корректировка пенсий работающих пенсионеров с учетом страховых взносов, перечисленных за них работодателями в 2021 году. По итогам проведенных мероприятий средний размер страховой пенсии по старости по Татарстану на конец года составил 19,4 тыс. рублей, а страховых пенсий по старости увеличился на 2,9 тыс. рублей.

«В 2023 году одной из важнейших задач республиканского Отделения Фонда пенсионного и социального страхования станет выполнение обязательств по повышению уровня материального обеспечения граждан», — подчеркнул Вафин.