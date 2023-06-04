В апреле Россия стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией

Россия — единственная страна в Европе, где в апреле была зарегистрирована продуктовая дефляция. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно расчетам, наименьшая инфляция в середине весны наблюдалась в Швейцарии (продовольственные товары подорожали на 5,4% по сравнению с показателем годичной давности). Темпы инфляции ниже 10% наблюдались еще в Беларуси (6,1%), на Кипре (6,7%) и в Албании (9,6%).

Самая большая продуктовая инфляция зафиксирована в Венгрии, хотя она и немного замедлилась — до 39% с 45% месяцем ранее. Годовые темпы роста цен выше 20% были в Словакии (25,4%), Эстонии (23,4%), Сербии (23,1%), Украине (22,2%), Литве (21,9%) и Латвии (20,2%).

В абсолютном большинстве стран темпы роста цен на продукты замедлились, сильнее всего в Чехии, Боснии и Герцеговине. В Ирландии темпы инфляции не изменились, оставшись на максимальных с 80-х годов значениях в 13,1%.

Исследование проведено на основе данных национальных служб статистики 40 стран Европы, которые раскрыли данные по состоянию на начало июня. Показатель продовольственной инфляции учитывает изменение цен на продукты и безалкогольные напитки.