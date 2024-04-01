В апреле на улицах Казани дополнительно появятся 25 камер с искусственным интеллектом

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С начала 2024 года в Казани с помощью искусственного интеллекта выявили 13 случаев перевозки сыпучих грузов на автомобилях без пологов, административные комиссии назначили штрафы на общую сумму 615 тысяч рублей. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления по организации деятельности административных комиссий Наиль Биктагиров.

«В конце 2023 года в целях контроля и пресечения данного нарушения исполнительным комитетом города Казани была проработана и внедрена система круглосуточной автоматической эксплуатации транспортных средств, допускающих перевозку сыпучих материалов без использования полога. Камеры, выявляющие нарушения с использованием искусственного интеллекта, установлены в точках с плотным автомобильным трафиком», – прокомментировал докладчик.

Биктагиров также отметил, что на данный момент в городе функционирует две камеры с ИИ, но в апреле планируют ввести еще 25 камер.

«Понемногу начинаем использовать искусственный интеллект для контроля выполнения правил благоустройства. Эти технологии помогают выявлять нарушителей без привлечения человеческих ресурсов. Будем наращивать эти возможности», – заключил мэр Казани Ильсур Метшин.