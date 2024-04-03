В апреле лесники Татарстана приступят к исследованию очагов непарного шелкопряда

К обследованию очагов непарного шелкопряда в лесах Татарстана лесники приступят во второй половине апреля. По итогам проведенных работ примут решения о весенней обработке деревьев от вредителей. Об этом «Татар-информу» сообщил завсектором охраны и защиты лесного фонда Минлесхоза РТ Анас Сенгатуллин.

«Цель обследования – оценка изменений, качественных и количественных показателей популяции после зимовки, а также проведение весеннего учета, контрольного обследования лесных насаждений. Пока прогнозы делать сложно, с одной стороны, зимой наблюдались низкие температуры, которые могли бы способствовать гибели кладок яиц непарного шелкопряда, но в тоже время было большое количество снега», - отметил он.

Обследование очагов непарного шелкопряда в лесах проведут специалисты лесной отрасли республики совместно с филиалом ФБУ «Рослесозащита» – «Центр защиты леса РТ» и Департаментом лесного хозяйства по ПФО.

В этом году в Татарстане будут уничтожать или подавлять численность непарного шелкопряда на площади 13,2 тыс. га.

«Обработку проведут наземным и авиационным способами с помощью биологического препарата на территории Бавлинского, Бугульминского, Болгарского, Азнакаевского и Лениногорского лесничеств. Всего на эти цели предусмотрено финансирование в размере 34 млн рублей», – добавил Сенгатуллин.

Напомним, что в прошлом году в республике были выполнены такие мероприятия на площади 53 тыс. га.

«Кроме этого, в течение всего 2024 года все лесничества усилят наблюдения за развитием очагов непарного шелкопряда с использованием всех доступных методик надзора», – заключил Сенгатуллин.