В апреле Казань примет ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Этери Тутберидзе

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани, в Ледовом дворце спорта «Татнефть Арена», 13 апреля этого года состоится ледовое шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Организаторы мероприятия отмечают, что «Чемпионы на льду» – это не только красочное представление, но и социально значимый проект.

Мероприятие должно сыграть важную роль в просвещении молодого поколения, популяризации здорового образа жизни, спорта и фигурного катания.

«Это событие, которое традиционно открывает весну, приносит волнение и захватывающие эмоции, оставляя яркий след в истории современного фигурного катания», – заверяют инициаторы проекта.

Шоу объединит уникальный состав фигуристов мирового уровня, триумфаторов трех Олимпийских игр и культовые программы с ультрасложными элементами.