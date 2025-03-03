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Общество 3 марта 2025 15:22

В апреле Казань примет ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»

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В апреле Казань примет ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Этери Тутберидзе
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани, в Ледовом дворце спорта «Татнефть Арена», 13 апреля этого года состоится ледовое шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Организаторы мероприятия отмечают, что «Чемпионы на льду» – это не только красочное представление, но и социально значимый проект.

Мероприятие должно сыграть важную роль в просвещении молодого поколения, популяризации здорового образа жизни, спорта и фигурного катания.

«Это событие, которое традиционно открывает весну, приносит волнение и захватывающие эмоции, оставляя яркий след в истории современного фигурного катания», – заверяют инициаторы проекта.

Шоу объединит уникальный состав фигуристов мирового уровня, триумфаторов трех Олимпийских игр и культовые программы с ультрасложными элементами.

#ледовое шоу #фигурное катание #этери тутберидзе
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