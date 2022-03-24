В апреле 82 тыс. татарстанцев получат проиндексированные социальные пенсии

Индексация социальных пенсий производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Об этом напоминает сегодня пресс-служба Отделения ПФР по РТ.

«В 2022 году индексация социальных пенсий была запланирована на уровне 7,7% — как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2021 год к аналогичной величине за 2020 год. С учетом принятых в прошлом году решений Президента об индексации прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6%, социальные пенсии с 1 апреля 2022 года индексируются также на 8,6%», — сказано в сообщении.

В Татарстане апрельская индексация затронет примерно 82 тыс. получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Это военнослужащие, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, участники Великой Отечественной войны, люди, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», космонавты, а также нетрудоспособные члены семей погибших (умерших) военнослужащих и чернобыльцев.

К получателям социальных пенсий также относятся жители республики, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии, кто потерял кормильца, круглые сироты, инвалиды, дети-инвалиды и дети, оба родителя которых неизвестны.