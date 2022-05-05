В апреле 2,6 тыс. клиентов Банка ЗЕНИТ воспользовались новым сервисом от СБП

Клиенты Банка ЗЕНИТ за первый месяц с момента запуска сервиса оплаты по QR-кодам через СБП совершили 2600 операций. Средний чек составил 2 684 рубля. Чаще всего сервис использовали для оплаты продуктов питания и развлечений.

«В Банке ЗЕНИТ сервис оплаты по QR-коду был запущен в начале апреля и уже стал популярным среди наших клиентов. Операции проходят без использования пластиковых карт, что очень удобно и безопасно для пользователей», — отметила заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.

Оплатить товары и услуги с помощью СБП можно несколькими способами. Навести камеру смартфона на QR-код, перейти в приложение «ЗЕНИТ Онлайн», ввести необходимую сумму и подтвердить операцию. Клиенты также могут открыть в приложении «ЗЕНИТ Онлайн» опцию «Платежи», выбрать СБП и функцию «Оплатить по QR-коду», навести камеру на QR-код, указать или проверить сумму и завершить покупку.

Комиссия за операции не взимается. За один раз можно оплатить товары и услуги на сумму не более 600 тыс. рублей. Зачисление средств проходит в течение 15 секунд. Услуга доступна как онлайн, так и в розничных торгово-сервисных предприятиях, поддерживающих данный тип оплаты.