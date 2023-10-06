В апреле 2024 года в Татарстане пройдет энергетический форум

В апреле будущего года в Татарстане пройдет форум по энергетике и энергоресурсоэффективности. Распоряжение об этом подписал Премьер-министр Алексей Песошин.

«В целях осуществления мероприятий по развитию энергетики и эффективному использованию энергоресурсов в РТ провести с 3 по 5 апреля 2024 года Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Оргкомитету необходимо будет в срок до 1 ноября 2023 года разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению форума, а также предусмотреть организацию специализированной выставки TatEnergyExpo-2024 и мероприятий в рамках деловой программы.