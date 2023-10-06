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В апреле 2024 года в Татарстане пройдет энергетический форум
В апреле будущего года в Татарстане пройдет форум по энергетике и энергоресурсоэффективности. Распоряжение об этом подписал Премьер-министр Алексей Песошин.
«В целях осуществления мероприятий по развитию энергетики и эффективному использованию энергоресурсов в РТ провести с 3 по 5 апреля 2024 года Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Оргкомитету необходимо будет в срок до 1 ноября 2023 года разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению форума, а также предусмотреть организацию специализированной выставки TatEnergyExpo-2024 и мероприятий в рамках деловой программы.
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