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Общество 23 августа 2023 10:04

В аппарате мировых судей Татарстана появилась новая должность

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Накануне Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о внесении изменений в реестр должностей государственной гражданской службы. Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации РТ.

Согласно документу, в целях усовершенствования деятельности аппаратов мировых судей Татарстана должность «консультант» заменяется должностью «помощник мирового судьи».

Отмечается, что Кабинету Министров РТ поручено привести свои правовые акты в соответствие с Указом.

#мировые судьи татарстана #указ
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