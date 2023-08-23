В аппарате мировых судей Татарстана появилась новая должность

Накануне Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о внесении изменений в реестр должностей государственной гражданской службы. Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации РТ.

Согласно документу, в целях усовершенствования деятельности аппаратов мировых судей Татарстана должность «консультант» заменяется должностью «помощник мирового судьи».

Отмечается, что Кабинету Министров РТ поручено привести свои правовые акты в соответствие с Указом.