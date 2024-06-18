В App Store появилась фейковая программа, замаскированная под приложение Сбербанка

Сбербанк предупреждает клиентов об очередном мошенническом приложении, замаскированном под официальный банковский сервис. Фейковая программа «Новый доступ в Сбол» появилась в App Store и может использоваться злоумышленниками для хищения личных данных и денежных средств доверчивых граждан.

Сбер призывает быть крайне внимательными и не скачивать сомнительные приложения из непроверенных источников. Также настоятельно не рекомендуется вводить свои конфиденциальные банковские данные в любые неизвестные программы.

Для безопасного доступа в личный кабинет и совершения операций по счетам гражданам следует использовать официальный веб-сайт Сбербанка через браузер с поддержкой TLS-сертификатов. Одним из наиболее надежных считается «Яндекс Браузер».