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Происшествия 18 июня 2024 15:04

В App Store появилась фейковая программа, замаскированная под приложение Сбербанка

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Сбербанк предупреждает клиентов об очередном мошенническом приложении, замаскированном под официальный банковский сервис. Фейковая программа «Новый доступ в Сбол» появилась в App Store и может использоваться злоумышленниками для хищения личных данных и денежных средств доверчивых граждан.

Сбер призывает быть крайне внимательными и не скачивать сомнительные приложения из непроверенных источников. Также настоятельно не рекомендуется вводить свои конфиденциальные банковские данные в любые неизвестные программы.

Для безопасного доступа в личный кабинет и совершения операций по счетам гражданам следует использовать официальный веб-сайт Сбербанка через браузер с поддержкой TLS-сертификатов. Одним из наиболее надежных считается «Яндекс Браузер».

#сбербанк
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