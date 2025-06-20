В апелляционном суде Нидерландов подтвердили экстрадицию Квинси Промеса из Эмиратов

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В апелляционном суде Нидерландов прокомментировали информацию об экстрадиции экс-форварда «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ.

«Мы подтверждаем экстрадицию Промеса. Подозреваемый скоро прибудет в Нидерланды», – сказали в суде «Чемпионату».

Напомним, ранее сообщалось, что Промес был экстрадирован в Нидерланды, где будет отбывать наказание за нанесение ножевых ранений двоюродному брату и за участие в контрабанде наркотических веществ. Суммарно футболист приговорен к лишению свободы на 7,5 года. Игрок был отправлен из Дубая в Нидерланды на чартерном частном самолете.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018, а также с 2021 по 2024 год. С клубом он взял чемпионство, Кубок и Суперкубок России.

В минувшем сезоне РПЛ «Спартак» занял четвертое место в таблице с 57 очками. Третье досталось ЦСКА (59), второе – «Зениту» (66), а первое – «Краснодару» (67).