В Апастовском районе ветерана поздравили со столетним юбилеем

Лейля Шигабеева

Сегодня отметил столетний юбилей житель Апастовского района Татарстана, ветеран Великой Отечественной войны Зиннат Хайруллин.

Фото: © Лейла Шигабеева

Зиннат Хайруллин прошел всю войну, а затем посвятил жизнь обучению и воспитанию подрастающего поколения. В свое время организовал и возглавлял местный музей Фахри Насретдинова и Бану Валеевой. Удостоен почетных званий заслуженного учителя Татарстана и «Отличника народного просвещения РСФСР».

В день столетия Хайруллин принимал поздравления и добрые пожелания от близких, соседей, представителей администрации муниципалитета. Глава района Айрат Зиганшин посетил ветерана на дому, передал поздравления Раиса Татарстана Рустама Минниханова, теплые пожелания и слова благодарности от своего имени.

Поздравить Зинната Хайруллина пришли участники «Юнармии» и «Молодой гвардии», члены «Движения первых», бывшие коллеги — сотрудники районного краеведческого музея, музея Фахри Насретдинова и Бану Валеевой, учащиеся Мурзинской школы. Работники районного Дома культуры подготовили для Зинната абыя небольшую концертную программу.

Зиннат Хайруллин ушел на фронт 25 августа 1941 года, впервые принял участие в боях во время битвы за Москву. Участвовал в освобождении Московской, Калужской, Смоленской, Калининской, Брянской областей, Беларуси и Польши. Об окончании войны узнал в городе Кенигсберге (ныне Калининград) близ Балтийского моря. Военную службу завершил только в 1947 году на Западной Украине, был демобилизован и вернулся в родное село. Кавалер ордена Отечественной войны первой и второй степени, ордена Красной Звезды.

Ветеран и сегодня может долго рассказывать о пережитом. Собеседников он поражает хорошим знанием прошлого и любовью к жизни. До сих пор живет творчеством, пишет статьи в районную газету «Йолдыз». В настоящее время Зиннат Хайруллин летом живет в своем доме в деревне Шамбулыхчи, а зимой уезжает в Казань.

Материал подготовлен при участии Лейлы Шигабеевой.