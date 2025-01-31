В Апастовском районе Татарстана планируют отменить выплату за рождение ребенка

В Апастовском районе Татарстана собираются отменить введенную в прошлом году выплату за рождение ребенка в размере 10 тыс. рублей. Проект соответствующего постановления исполкома района пока находится на антикоррупционной экспертизе.

«Постановление исполнительного комитета Апастовского муниципального района Республики Татарстан от 09.04.2024 г. №74 „О единовременной выплате при рождении ребенка“ признать утратившим силу», — сказано в проекте документа.

Согласно постановлению, которое сейчас хотят отменить районные власти, претендовать на получение выплаты могли матери, дети которых родились начиная с 1 января 2024 года.

При этом единовременную выплату при рождении ребенка в размере 10 тыс. рублей можно было получить, если его мать на момент обращения проживала на территории муниципалитета не менее одного года и не имела судимости.

Вместе с тем в этому году единовременную выплату при рождении ребенка ввели в Мамадышском районе Татарстана, о чем сообщал «Татар-информ».

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поручил принять программу по решению проблемы демографии в Татарстане.