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В Апастовском районе стартовало строительство птицекомплекса за 9 млрд рублей
В Апастовском районе Татарстана дали старт строительству птицекомплекса, который будет рассчитан на выпуск 655 млн яиц ежегодно. Предприятие расположено на территории села Верхние Индырчи.
Объем инвестиций в проект оценивается в 9,5 млрд рублей. Будет создано 325 новых рабочих мест. Первая продукция должна быть получена к августу 2025 года.
«Есть дорожная карта по реализации данного проекта, по ней она будет осуществляться. Исходя из этого, первая продукция появится в августе 2025 года», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Апастовского района РТ.
«„Яратель-Апастово“ — это масштабный проект для нашего района, который поможет еще больше развить потенциал района! Для нас важно то, что появляются новые рабочие места, ведь это главное <...>, чтобы люди оставались в районе. Мы рады, что такой огромный проект будет реализован в Апастовском районе. У нас и расположение очень хорошее, тем более что недалеко пролегает трасса М12, дорога в Ульяновск и можно выехать на М7. Железная дорога тоже имеется», — отметил глава муниципалитета Айрат Зиганшин.
Фото: пресс-служба Апастовского района РТ.
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