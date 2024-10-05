В Апастовском районе РТ завершен капремонт по нацпроекту сельского ДК

В Татарстане за последние две недели завершен капитальный ремонт сельского Дома культуры в Апастовском районе РТ по национальному проекту «Культура», а также еще четырех объектов по республиканской программе — двух в Арском и по одному в Дрожжановском и Алексеевском районах. Об этом на совещании в Доме Правительства региона рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами региона Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

По словам докладчика, капитальный ремонт объектов культуры в Татарстане выполняется в рамках одного национального проекта и двух республиканских программ — всего речь идет о 24 объектах. Так, из пяти детских школ искусств еще не отремонтирована в соответствии с планом лишь одна в Мамадыше (выполнение работ составляет 96%).

Из 19 объектов культурного назначения строительно-монтажные работы продолжаются на восьми. Общий объем выполнения работ достигает 90%.

Всего по национальному проекту «Культура» в этом году капремонт в республике запланирован на четырех объектах. Это три объекта культурного назначения и одна детская школа искусств в Сармановском районе РТ — там строительно-монтажные работы завершены полностью.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.