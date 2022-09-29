В Апастовском районе Татарстана проводили мобилизованных граждан

В Апастовском районе Татарстана состоялась отправка мобилизованных граждан. Как сообщается в паблике администрации района во «ВКонтакте», военнослужащих отправляли со всеми почестями, как настоящих героев, перед которыми стоит задача защищать Родину.

Со словами поддержки выступили глава района Айрат Зиганшин, священнослужители, военный комиссар и родственники мобилизованных.

«Наши земляки всегда отличались мужественностью и отвагой при исполнении своих воинских обязанностей. Дорогие наши защитники! Служите честно Родине! Ждем Вас живыми, здоровыми на нашей Апастовской земле! Гордимся вами!» — сказал глава района в напутственной речи.

Каждому мобилизованному вручили сумку с набором теплых носков и туалетных принадлежностей.