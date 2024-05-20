В Апастовском районе РТ построят цех по производству сухого молока и птицефабрику

В Апастовском районе Татарстана планируется строительство птицефабрики и цеха по производству сухого молока. Об этом сообщил глава муниципалитета Айрат Зиганшин на зональном семинаре-совещании по повышению деловой активности сельского населения в поселке Апастово.

Второй цех по производству сухого молока построят на Апастовском молочном комбинате. Стоимость инвестпроекта составляет 1 млрд рублей. Уже приобретено оборудование на сумму 700 млн рублей. Реализация проекта создаст дополнительно 50 рабочих мест, позволит перерабатывать еще 450 тонн молока в сутки, рассказал спикер.

Кроме того, в этом году начнется строительство птицефабрики «Яратель-Апастово» производительностью 655 млн яиц ежегодно. Запуск производства готовой продукции запланирован на 2025 год. «На данный момент инвестор приобрел землю для строительства площадью 240 га», – отметил глава района.

По словам Зиганшина, Апастовский район занимает первое место в Татарстане по индексу промышленного производства за 2023 год, в прошлом году произведено продукции сельского хозяйства на 2,3 млрд рублей, собрано 98 тыс. тонн зерна. Производство молока достигло 22 тыс. тонн, мяса – 1,3 тыс. тонн. В муниципалитете низкий уровень безработицы – 0,16%.

В личных подворьях содержится 7,1 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 2 тыс. коров, а также 11,2 тыс. овец и коз.

«Производством сельхозпродукции в районе занимаются восемь сельхозпредприятий и 32 крестьянско-фермерских хозяйства. В этом году планируется произвести сельхозпродукцию на 4,9 млрд рублей», – поделился он планами.

Зиганшин заметил, что на 1 января в районе работают 503 субъекта малого и среднего предпринимательства. Численность самозанятых в прошлом году выросла на 33% и составила 1304 человека.

«В прошлом году среднемесячная заработная плата составила более 43,5 тыс. рублей. На этот год она прогнозируется в размере свыше 44 тыс. рублей», – подчеркнул он.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин добавил, что в Апастовском районе реализуется много новых проектов. «Здесь много интересных людей, которые находят возможность создать бизнес, платить заработную плату от 25 тыс. до 45 тыс. рублей. Это еще раз говорит о возможности сохранения потенциала села», – заявил он.

Глава парламента отметил, что задача руководства республики – усилить работу с сельским населением. «К сожалению, в сельской местности сокращается население, в силу разных причин снижается рождаемость», – констатировал он.

Мухаметшин напомнил, что в Татарстане реализуется много федеральных и республиканских программ и проектов господдержки сельского хозяйства.