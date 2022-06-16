В Апастовском районе РТ по нацпроекту отремонтируют региональную дорогу на 25 млн рублей

В Апастовском районе Татарстана по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют участок протяженностью 1 220 километров региональной автодороги Казань – Ульяновск – Старое Барышево – Камское Устье, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Выполнены работы по устройству ровиков уширения, выравнивающего слоя покрытия из черного щебня. В дальнейшем дорожники выполнят устройство верхнего слоя покрытия на площади 8 540 кв. метров и укрепят обочины щебнем на площади 3 660 кв. метров», – отметили в министерстве.

Работы проводятся на участке от 0+650 по 1+870 километр. Из республиканского бюджета на ремонт выделено более 25 млн рублей.

Всего в этом году в Татарстане по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 28 участков региональных дорог общей протяженностью более 77 километров.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.