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10 сентября 2021  09:56
Полина Шевчук

В Апастовском районе РТ назначен новый прокурор

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В Апастовском районе РТ назначен новый прокурор

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Апастовского района назначен старший советник юстиции Зефер Абитов.

Сегодня прокурор РТ Илдус Нафиков представил нового руководителя коллективу районной прокуратуры.

Абитов родом из Ульяновской области из поселка Ишеевка. Выпускник Всесоюзного юридического заочного института.

Работу в органах прокуратуры начал в 1997 году в должности старшего следователя прокуратуры Буинского района. С 2000 по 2002 год занимал пост заместителя Буинского городского прокурора.

Последние пять лет Зефер Абитов трудился прокурором Сабинского района.

Ранее занимавший эту должность Артур Шарипов назначен прокурором Приволжского района города Казани.
 

#Прокуратура РТ #назначение в органах прокуратуры #новый прокурор
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