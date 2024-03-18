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В Апастовском районе РТ насмерть сбили косулю
В Апастовском районе РТ водитель легковушки насмерть сбил косулю, сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.
Отмечается, что инцидент произошел на 63-м км автодороги Казань-Ульяновск. К сожалению, от полученных травм животное скончалось на месте.
В ведомстве напомнили, что наибольшая вероятность миграции диких животных существует в лесной местности. На данных участках дороги необходимо быть особенно внимательным и во избежание столкновения снизить скорость.
Если вы сбили сами или обнаружили на дороге раненое или погибшее дикое животное, следует незамедлительно сообщить об этом по телефону экстренной службы 112.
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