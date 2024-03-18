В Апастовском районе РТ насмерть сбили косулю

В Апастовском районе РТ водитель легковушки насмерть сбил косулю, сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.

Отмечается, что инцидент произошел на 63-м км автодороги Казань-Ульяновск. К сожалению, от полученных травм животное скончалось на месте.

В ведомстве напомнили, что наибольшая вероятность миграции диких животных существует в лесной местности. На данных участках дороги необходимо быть особенно внимательным и во избежание столкновения снизить скорость.

Если вы сбили сами или обнаружили на дороге раненое или погибшее дикое животное, следует незамедлительно сообщить об этом по телефону экстренной службы 112.