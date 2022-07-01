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Ру Тат
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Экология
1 июля 2022  00:21

В Апастовском районе РТ ликвидировали свалку размером в полтора футбольных поля

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Инспекторы Заволжского территориального управления Минэкологии Татарстана выявили крупную свалку недалеко от полигона ТБО Апастовского района. Площадь захламленной территории составляла 10,5 тыс. кв. метров.

«Собственником участка оказался исполком Апастовского района. Заволжское ТУ направило исковое заявление в Апастовский районный суд с требованием очистить территорию», — рассказали в пресс-службе Минэкологии.

Согласно решению суда, нарушителю нужно было до конца августа ликвидировать несанкционированную свалку отходов. На сегодняшний день райисполком вывез весь мусор и очистил участок.

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ. 

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