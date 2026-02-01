В Апастовском районе прошли лыжные гонки в память о погибших бойцах СВО

В селе Большие Кокузы Апастовского района прошли лыжные соревнования, посвященные памяти бойцов, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом «Татар-информу» сообщили организаторы мероприятия.

На старт вышли школьники 2008–2016 годов рождения. Участники преодолели дистанции протяженностью 1 и 2 километра. Всего было разыграно 30 призовых мест.

Соревнования организовала местная жительница Резида Юсупова вместе со своим братом – ветераном СВО – и его сослуживцами. Лыжная трасса была подготовлена благодаря благотворительной помощи и содействию администрации района. Главным спонсором мероприятия выступил проректор по безопасности и общим вопросам Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова Альберт Гиззатуллин.

«Раньше такие соревнования проходили у нас очень торжественно, я сама в них участвовала. Со временем лыжный спорт стали забывать, и мы решили возродить эту традицию. Уже третий год подряд проводим соревнования и решили посвятить их тем, кто погиб на СВО, в том числе нашим землякам, моим одноклассникам. Мою идею поддержали брат — участник СВО — и его сослуживцы», — отметила Резида Юсупова.

В итоге победителем соревнований стала команда Большекокузовской школы.

Фото и видеоматериалы предоставлены организаторами