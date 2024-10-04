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В Апастовском районе построят крупнейшую птицефабрику региона за 11 млрд рублей
В Апастовском районе Татарстана построят крупнейшую птицефабрику, которая ежегодно будет производить треть от всего объема производства куриных яиц в республике. Об этом рассказал глава муниципалитета Айрат Зиганшин во время «Муниципального часа» в Агентстве инвестиционного развития РТ.
«Одним из важнейших инвестиционных проектов, планируемых к реализации в нашем районе, является строительство птицефабрики „Яратель Апастово" холдинга „Ак Барс"», — заявил Зиганшин.
Производительность фабрики планируется на уровне 655 млн яиц ежегодно. Для сравнения — всего в 2024 году в Татарстане планируют произвести 1,5 млрд яиц.
Начало строительства птицефабрики в Апастовском районе запланировано на этот год, а запуск производства готовой продукции — на 2025-й.
Общая площадь земельного участка, приобретенного инвестором — 286 гектаров. Проект предполагает создание 325 дополнительных рабочих мест, а объем инвестиций составит 11 млрд рублей.
«Данный проект стратегически важен не только для нашего района, но и для всей республики, для нашей страны», — добавил Зиганшин.
Глава Апастовского района напомнил, что в конце прошлого года россияне ощутили на себе нехватку куриных яиц, а ситуация дошла до сведения Президента России Владимира Путина.
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