В Апастовском районе построят крупнейшую птицефабрику региона за 11 млрд рублей

Айрат Зиганшин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Апастовском районе Татарстана построят крупнейшую птицефабрику, которая ежегодно будет производить треть от всего объема производства куриных яиц в республике. Об этом рассказал глава муниципалитета Айрат Зиганшин во время «Муниципального часа» в Агентстве инвестиционного развития РТ.

«Одним из важнейших инвестиционных проектов, планируемых к реализации в нашем районе, является строительство птицефабрики „Яратель Апастово" холдинга „Ак Барс"», — заявил Зиганшин.

Производительность фабрики планируется на уровне 655 млн яиц ежегодно. Для сравнения — всего в 2024 году в Татарстане планируют произвести 1,5 млрд яиц.

Скриншот презентации главы Апастовского района РТ

Начало строительства птицефабрики в Апастовском районе запланировано на этот год, а запуск производства готовой продукции — на 2025-й.

Общая площадь земельного участка, приобретенного инвестором — 286 гектаров. Проект предполагает создание 325 дополнительных рабочих мест, а объем инвестиций составит 11 млрд рублей.

«Данный проект стратегически важен не только для нашего района, но и для всей республики, для нашей страны», — добавил Зиганшин.

Глава Апастовского района напомнил, что в конце прошлого года россияне ощутили на себе нехватку куриных яиц, а ситуация дошла до сведения Президента России Владимира Путина.