В Апастовском районе по просьбам населения открыли многофункциональный центр и клуб

В селе Средние Биябаши в Апастовском районе в преддверии Нового года состоялось открытие нового многофункционального центра. Он включает в себя клуб на 45 мест и библиотеку.

На церемонии присутствовал депутат Государственной Думы РФ Ильдар Гильмутдинов. В своем выступлении он отметил активное участие района в социальных программах и пожелал дальнейших успехов.

Фото: Лейла Шигабеева

Уютное и яркое здание построено из кирпича. Как отметил заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов, открытие многофункционального центра стало возможным благодаря национальному проекту «Культура».

Ранее от жителей поступало множество обращений с просьбой построить клуб в Шамбулыхчинском сельском поселении. Запрос населения без внимания не остался – строительные работы выполнены на сумму 13 млн рублей.

Фото: Лейла Шигабеева

В селе Шемяково открыли новое здание клуба на 45 мест. Здание площадью 150 «квадратов» включает музей и библиотеку. По республиканской программе было направлено 14,2 млн рублей.

Большой вклад в строительство клуба внес уроженец Шемяково — депутат Государственной Думы, председатель землячества «Апас» Марат Нуриев. Он передал клубу музыкальное оборудование от имени землячества. Не с пустыми руками приехал на открытие клуба и заместитель министра культуры Республики Татарстан Ленар Хакимзянов. Он подарил тальянку.

Фото: Лейла Шигабеева

Этот день стал большим праздником для жителей села Шемяково. Все поспешили стать свидетелями исторического события.

Подарить сельчанам приятный отдых и добавить праздничного настроения приехали известные певцы.

Фото: Лейла Шигабеева

На заседании Совета по культуре и искусству Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил: «Национальная программа в сфере культуры должна получить сильное региональное измерение, стимулировать повышение качества и разнообразие культурной жизни в малых городах и посёлках страны».

Национальные проекты были инициированы Президентом РФ в 2019 году. В национальный проект «Культура» включены три федеральные программы – «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».