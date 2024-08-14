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Общество 14 августа 2024 22:04

В Апастовском районе по нацпроекту строится ФАП в деревне Альмендерово

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В Апастовском районе Татарстана завершается строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в деревне Альмендерово. В настоящее время завершены все внутренние отделочные работы, на новый объект завезли оборудование.

Типовое здание модульного ФАПа состоит из сборно-разборных блок-контейнеров. Конструкция хорошо держит тепло. Соблюдены нормы обслуживания маломобильных пациентов.

Средства выделены по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». ФАП будет обслуживать 320 человек.

#нацпроекты #здравоохранение #ФАПы
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