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В Апастовском районе по нацпроекту строится ФАП в деревне Альмендерово
В Апастовском районе Татарстана завершается строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в деревне Альмендерово. В настоящее время завершены все внутренние отделочные работы, на новый объект завезли оборудование.
Типовое здание модульного ФАПа состоит из сборно-разборных блок-контейнеров. Конструкция хорошо держит тепло. Соблюдены нормы обслуживания маломобильных пациентов.
Средства выделены по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». ФАП будет обслуживать 320 человек.
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