В Апастовском районе по нацпроекту «Культура» открылась модельная библиотека

В поселке Апастово открылась центральная библиотека, созданная благодаря реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Апастовская районная библиотека была создана в 1930-м — в год образования района. В 1986-м построено новое двухэтажное здание. В 2015-м его реконструировали. Важным и долгожданным событием в 2017-2019 годах стал капитальный ремонт Апастовской детской и Апастовской центральной библиотек.

С 2001 года началась компьютеризация Апастовской центральной библиотеки, создавался электронный каталог и электронная картотека статей. Затем читатели библиотеки получили доступ в интернет.

На сегодняшний день Апастовская центральная библиотечная система объединяет центральную, детскую и 27 сельских библиотек. При них работают различные клубы, проводятся мероприятия различной тематики.

На модернизацию и оснащение здания библиотеки в поселке Апастово в 2022 году было направлено 10 млн рублей.

За счет модернизации фойе второго этажа в молодежную зону увеличилась площадь, появились зоны творчества, для работы в малых группах и индивидуальной работы, для организации мероприятий, краеведческая и молодежная зоны.

Была разработана уникальная навесная арт-полка в виде слова «Апас», которая выступает в качестве стеллажа для размещения краеведческой литературы. В библиотеке появилось кресло-«яйцо» — уголок спокойствия и релакса со скрытой установкой аудиоколонок. В результате модернизации приобретены книжный сканер, который позволит перевести фонд в цифровой формат, телевизор с большим экраном, интерактивные стол и панель, обеззараживающий бокс для книг, проекционное оборудование, облучатель-рециркулятор, кофемашина, ламинатор, брошюровщик и другая необходимая техника.

Апастовская центральная модельная библиотека располагается на втором этаже, поэтому во время модернизации был приобретен лестничный гусеничный подъемник, который позволяет инвалиду-колясочнику беспрепятственно и быстро подниматься по лестнице. В библиотеке также оборудовано универсальное рабочее место для инвалидов, с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента Владимира Путина.