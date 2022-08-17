В Апастовском районе экологи очистят от нефтешламов территорию бывшего завода

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ.

Более 1,5 гектара территории в Апастовском районе Татарстана, где раньше находился асфальтобетонный завод, очистят от нефтешламов в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Специалисты Заволжского территориального управления и Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора обследовали нефтешламовые амбары в Каратунском сельском поселении. «Площадь загрязненного участка составляет 1,5 гектара. Рядом находятся жилые дома, а в полукилометре река Свияга — памятник природы», — уточнили в ведомстве.

По предварительным оценкам, рекультивация земель с нефтесодержащими загрязнениями обойдется в 37,6 млн рублей. Сейчас ведется работа по подготовке материалов для прохождения государственной экологической экспертизы.

Эту инициативу в дальнейшем экологи намерены включить в федеральный проект «Генеральная уборка» национального проекта «Экология». Нацпроекты реализуются в стране начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.