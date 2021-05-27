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Ру Тат
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27 мая 2021  01:26
Марат Ишкильдин

В Апастовском районе артисты Татарстана смогут померяться силами в борьбе корэш

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В Татарстане состоится XIII республиканский театральный Сабантуй. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба театра Тинчурина.

Праздник состоится 20 июня в Апастовском муниципальном районе республики на майдане Сабантуя. 

«В Сабантуе примут участие все государственные театры республики, а также гости из других регионов России. Будут почти все артисты республиканских государственных театров и вся труппа нашего театра, которая подготовит к празднику концертные номера», — сказали в пресс-службе театра. 

На театральном Сабантуе пройдут традиционные праздничные состязания: бег с коромыслами, поднятия гири, бег в мешках и национальная борьба «Корэш». К тому же в борьбе будут вправе принять участие только артисты государственных театров.

Первый театральный Сабантуй провели в Татарстане в 2005 году в деревне Альдермыш Высокогорского района. 

Организаторами мероприятия являются Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина и администрация Апастовского муниципального района под руководством Министерства Культуры РТ при
поддержке Президента РТ.

#сабантуй #театр тинчурина
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