В Апастовском и Камско-Устьинском районах расширили региональную дорогу длиной 2,5 км

В Татарстане завершен ремонт участков региональной дороги Казань — Ульяновск — Старое Барышево — Камское Устье общей протяженностью 2,5 километра. Работы проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Апастовском и Камско-Устьинском районах, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

В Апастовском районе дорожники отремонтировали отрезок автодороги протяженностью 1,22 километра от 0,65 до 1,87 км. Они расширили проезжую часть, уложили выравнивающий и верхний слои покрытия на площади более 8,5 тыс. кв. метров и укрепили обочины щебнем на площади 3,6 тыс. кв. метров.

«Второй отремонтированный участок автодороги от 12,5 до 13,81 км расположен в Камско-Устьинском районе. Его протяженность составляет 1,31 километра», — отметили в министерстве.

Здесь рабочие также расширили проезжую часть. Кроме того, они выполнили устройство нижнего слоя покрытия и верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 9,9 тыс. кв. метров, укрепили обочины и установили два автопавильона.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.