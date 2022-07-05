В Апастовском и Дрожжановском районах РТ назначили новых начальников полиции

Заместитель министра внутренних дел по РТ Алексей Завгороднев представил личному составу ОМВД России по Дрожжановскому району нового начальника – подполковника полиции Артема Абрамова. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Фото: МВД по РТ

«Артема Анатольевича вы все прекрасно знаете, он для вас человек не новый. Он является опытным оперативником и имеет солидный опыт работы. Я уверен, что, возглавив отдел, он в полной мере проявит свой профессионализм и эффективно будет выполнять поставленные задачи», – добавил Завгороднев.

Артем Абрамов родился в Казани в 1985 году, окончил Казанский юридический институт МВД России. Службу в органах начал в 2007 году в отделе уголовного розыска Ново-Савиновского УВД Казани, после чего работал в подразделениях МВД по Татарстану.

Фото: МВД по РТ

С марта прошлого года занимал должность замначальника ОМВД России по Дрожжановскому району. Награжден медалью МВД России «За отличие в службе» 2, 3 степени, а также почетной грамотой МВД по РТ. Женат, воспитывает двух дочерей.

Подполковник полиции Раиль Гатауллин, который с января прошлого года возглавлял этот отдел, назначен начальником ОМВД России по Апастовскому району.

Фото: МВД по РТ

Как отметил Алексей Завгороднев, Раиль Равилович начинал свою карьеру именно в Апастово – ему будет легче влиться в коллектив, а также эффективно выполнять поставленные задачи.

Раиль Гатауллин родился в Апастово в 1977 году, также окончил Казанский юридический институт МВД России. Свою службу в полиции он начал в 1998 году. В дальнейшем он возглавлял отдел МВД России по Муслюмовскому району. Награжден медалью МВД России «За отличие в службе» трех степеней. Женат, воспитывает двух дочерей.