В Апастовской больнице гериатрическое отделение начало принимать жителей соседних районов

Межрайонное гериатрическое отделение в ЦРБ Апастовского района открылось в конце 2021 года по региональному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». С этого года отделение начинает прием жителей соседних районов: Буинского, Тетюшского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Верхнеуслонского и Дрожжановского.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Отделение рассчитано на 15 коек. Оно находится на втором этаже районной больницы, на первом этаже – врачебная амбулатория. Прием ведут врачи общей практики. Благодаря нацпроекту, в больнице проведен капитальный ремонт. В настоящее время лечение проходят 7 пациентов пожилого и старческого возраста с 75 лет.