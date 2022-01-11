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Здоровье
11 января 2022  14:14
Павел Климчак

В Апастовской больнице гериатрическое отделение начало принимать жителей соседних районов

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Межрайонное гериатрическое отделение в ЦРБ Апастовского района открылось в конце 2021 года по региональному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». С этого года отделение начинает прием жителей соседних районов: Буинского, Тетюшского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Верхнеуслонского и Дрожжановского.

 

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Отделение рассчитано на 15 коек. Оно находится на втором этаже районной больницы, на первом этаже – врачебная амбулатория. Прием ведут врачи общей практики. Благодаря нацпроекту, в больнице проведен капитальный ремонт. В настоящее время лечение проходят 7 пациентов пожилого и старческого возраста с 75 лет.

#Апастовский район #больница #Национальные проекты
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